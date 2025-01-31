Песков отказался комментировать сообщения СМИ о военных КНДР в Курской области

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не комментируют сообщения СМИ о том, что военнослужащие КНДР покинули Курскую область, поскольку в медиапространстве циркулирует много "завиральных" публикаций.

На вопрос, как бы в Кремле могли прокомментировать соответствующие сообщения о военных из КНДР, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Никак. Там много разных рассуждений - правильных и неправильных, завиральных и с искажением действительности".

"Каждый раз это комментировать, наверное, нам не пристало. Мы не будем этого делать", - отметил Песков.