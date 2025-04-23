ФСБ сообщила о выдворении из РФ бывшего сотрудника молдавской спецслужбы

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о выдворении из России бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Молдавии Дмитрия Руснака, прибывшего в страну для сбора секретных сведений.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) - гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака", - сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, Руснак в 2024 году прибыл в Россию с "заданием по сбору сведений закрытого характера о планах российского руководства в отношении Молдавии, сотрудниках силовых и иных государственных структур России, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении".

"Действуя в интересах молдавской разведки, иностранец предпринял попытку легализоваться в России. В случае попадания в поле зрения органов безопасности он должен был демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству якобы во благо нашей страны", - заявили в ЦОС.

В ходе опроса с использованием полиграфа "факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями подтвержден".

"Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации, в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет", - сообщили в ФСБ.