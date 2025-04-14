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ФСБ задержала гражданина Молдавии, пытавшегося ввезти взрывчатку в РФ для организации терактов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании гражданина Молдавии Мариуса Пруняна, который, согласно данным ведомства, планировал провезти в Россию взрывчатку для организации терактов и диверсий по заданию украинских спецслужб.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова Пруняну Мариуса, 2001 года рождения, прибывшего по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) в Россию для организации диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, Пруняну в период 2022-2023 г.г. принимал в составе ВСУ участие в боевых действиях против ВС РФ в Бахмутском районе Донецкой народной республики.

"В декабре 2023 года завербован сотрудником ГУР МОУ с присвоением псевдонима "Макс" и переправлен в Молдову для подготовки терактов в России", - заявили в ФСБ.

Там добавили, что при подготовке к выезду в РФ "куратор из спецслужб Украины передал Пруняну в Кишиневе денежные средства, на которые он приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами K088ED, в котором сотрудниками ГУР МОУ был оборудован тайник в виде аккумуляторной батареи, содержащей 3 взрывных устройства на основе пластичного взрывчатого вещества С-4, массой 1,6 кг каждое и 3 предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов, 3 детонатора типа ЭДП и 3 ключа замыкания электронной цепи".

В 2024 году задержанный приехал в Россию по маршруту: Молдавия - Румыния - Венгрия - Словакия - Польша - Литва - Латвия "для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности".

"По замыслу спецслужб Украины доставленные взрывные устройства должны были использоваться для совершения диверсионно-террористических актов в Российской Федерации", - отметили в ЦОС.

В отношении мужчины Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (Приготовление к террористическому акту) и ч. 4 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение и перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

ФСБ РФ Молдавия Мариус Прунян задежание теракты Украина
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