В Кремле против преждевременного обнародования планов украинского урегулирования

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Наброски вариантов урегулирования конфликта на Украине не могут носить публичный характер, иначе они потеряют свою эффективность, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикации в западных СМИ вариантов потенциального мирного плана по Украине, предполагающего, в частности, заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.

"Появляется очень много разных вбросов в СМИ. Любые наброски разных вариантов урегулирования не могут быть публичными. Как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность ", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, ставит ли Москва в качестве условий в рамках процесса урегулирования юридического признания Киевом Крыма российским, он ответил: "Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично, поэтому никаких комментариев каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем".