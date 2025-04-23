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В Кремле заявили о готовности к контактам с Европой и Украиной ради урегулирования

Пока российская сторона контактирует с США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия продолжает контакты с США и готова к контактам с Европой и Украиной в интересах урегулирования, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем наши контакты с американцами. Контактов с европейцами у нас нет. Контактов с украинцами тоже. Хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования. Вот статус-кво на сегодняшний день", - сказал он.

Его попросили прокомментировать встречу в Лондоне, в которой должны были принять участие представители Европы, Украины и США. Однако позднее стало известно, что госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на этих переговорах не будет.

"В Лондоне никакого саммита не планировалось. Я не знаю, о чем вы говорите. Саммит, это встреча в верхах. В Лондоне речь шла о встрече посланцев из США, Украины, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия", - сказал Песков.

"Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам. Поэтому встреча сейчас не состоялась", - добавил он.

Пескова также попросили прокомментировать высказывания вице-президента США Джея Ди Вэнса, который заявил, что Россия и Украина получили четкие предложения по урегулированию конфликта, и сейчас пришло время дать на них ответ, иначе Вашингтон устранится от посредничества. У пресс-секретаря спросили, рассматривают ли в России это как ультиматум.

"Нет, США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, но, безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать и нужно сближать позиции. Эта работа продолжается", - сказал Песков.

Марко Рубио США Дмитрий Песков Европа Украина Стив Уиткофф
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