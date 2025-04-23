Москва по-прежнему против присутствия европейских миротворцев на Украине

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Москва выступает против присутствия сил и средств НАТО на Украине, в том числе в качестве миротворцев, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия по-прежнему выступает против (присутствия европейских миротворцев - ИФ), фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины. Это было одной из первопричин для начала специальной военной операции", - сказал он.

Его попросили прокомментировать сообщения о том, что одним из пунктов проекта мирного плана, предложенного США, является ввод миротворцев некоторых стран Европы на территорию Украины.