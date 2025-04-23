Россия внесла в стоп-лист 21 британского парламентария

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании, внеся в него более двух десятков британских парламентариев, заявили в среду в МИД РФ.

Российский "стоп-лист" пополнился 21 британским подданным, список опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Решение принято в ответ на конфронтационные действия Лондона, антироссийские нарративы и продолжающиеся поставки Великобританией оружия Киеву, отметили на Смоленской площади.

"Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - заявили в МИД РФ.