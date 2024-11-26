Россия ввела санкции против 30 британских подданных

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры включила в черный список еще 30 подданных Великобритании, сообщили в МИД РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства во вторник, отмечается, что Москва вынуждена в очередной раз обратить внимание на продолжающуюся политику Великобритании, свидетельствующую о "настрое Лондона на дальнейшее системное противостояние в отношении России".

Эта политика включает агрессивную риторику властей страны, вводимые Лондоном антироссийские санкции, попытки дискредитации действий России и ее изоляции на международной арене, распространение дезинформации, а также поддержку Украины, "граничащую с прямым вовлечением Великобритании в конфликт со всеми сопутствующими эскалационными рисками", заявили на Смоленской площади.

"Москва вновь акцентирует бесперспективность подобного курса и призывает Лондон отказаться от него в пользу взаимоуважительного и конструктивного взаимодействия ради безопасности и стабильности в мире", - говорится в сообщении.

В МИД РФ заявили, что в качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский "стоп-лист" "ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании".

Список из 30 человек, которым отныне закрыт въезд в Россию, опубликован на сайте МИД РФ, в "стоп-лист" попали, в частности, министр внутренних дел Великобритании Ивет Купер, министр финансов королевства Рейчел Ривз и еще десять членов кабинета министров страны. "Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия властей Великобритании будет продолжена", - заверили в МИД РФ.