РФ добавила в "стоп-лист" дополнительную группу британских политиков и экспертов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Москва в качестве ответной меры расширила санкционный список в отношении ряда британских политиков и экспертов, сообщили в пятницу в МИД РФ.

"В ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона принято решение о включении в российский "стоп-лист" дополнительной группы представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Список из семи британских подданных опубликован на сайте МИД России. В ведомстве обратили внимание, что "в список внесен ряд представителей Управления по применению финансовых санкций министерства финансов Великобритании".

В МИД РФ подчеркнули, что любые дальнейшие усилия Лондона по "дискредитации и "изоляции" России, в том числе в контексте СВО, будут неизменно получать решительный и жесткий отпор с нашей стороны".

"Работа над расширением российского "стоп-листа", обусловленная сохранением деструктивной британской политики по эскалации напряженности в Европе и мире, будет продолжена", - подчеркнули на Смоленской площади.