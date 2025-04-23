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ЦБ опубликовал рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования

ЦБ опубликовал рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал первый рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования, говорится в сообщении регулятора.

Кредитные организации ранжированы не только в зависимости от статуса (системно значимые и прочие), но и исходя из размера их розничной клиентской базы - более 5 млн кредитных договоров физлиц. Такими банками совокупно выдано около 90% розничных кредитов, отмечает ЦБ.

В список включены банки, в отношении которых в 2024 году в ЦБ поступило более одной обоснованной жалобы на кредитование (жалоба признается обоснованной, если в ходе проверки выявлены нарушения прав потребителей и приняты меры реагирования). Место кредитной организации в рэнкинге зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров.

Банк России планирует публиковать этот рэнкинг ежегодно.

По итогам 2024 года в топ-10 лидеров по количеству жалоб входили: "УБРиР", банки "Синара" и "Ак Барс", Тойота банк, "Уралсиб", Экспобанк, Локо-банк, банк "Левобережный", банк "ДОМ.РФ", Азиатско-Тихоокеанский банк.

Из системно значимых банков (коэффициент количества жалоб на 100 тысяч договоров у них меньше, чем у выше перечисленных банков) в рэнкинг попали: Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Т-Банк, Райффайзенбанк, ВТБ и Сбербанк (расположены по мере снижения коэффициента).

Среди банков с базой более 5 млн договоров лидировали: Газпромбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Почта банк, Т-Банк, МТС-банк, ВТБ и Сбербанк.

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