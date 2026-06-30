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Банк России изменил метод расчета ренкинга банков по числу жалоб клиентов на кредитование

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк России изменил методику расчета ренкинга банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования, сообщил ЦБ.

Теперь при расчете индикатора учитываются обоснованные жалобы граждан на кредитование, поступившие не только в Банк России, но и финансовому уполномоченному (без учета жалоб, находящихся в судебном оспаривании).

Жалобы считаются обоснованными, если в результате проверки были выявлены нарушения прав потребителей. Место кредитной организации в ренкинге зависит от числа жалоб на каждые 100 тысяч договоров.

ЦБ также поменял методику сравнения банков, они стали распределяться на две группы: в одну входят крупные кредиторы (более 3 млн кредитов), в другую - все остальные (менее 3 млн кредитов). "Это позволит сравнивать между собой банки, сопоставимые по размеру клиентской базы. Такой же подход будет применен к микрофинансовым и страховым организациям", - пояснил регулятор.

Ранее банки сравнивались между собой как по статусу (системно значимые и иные), так и по размеру розничной клиентской базы (более 5 млн кредитных договоров и остальные).

По итогам 2025 года в топ-10 лидеров по количеству жалоб с клиентской базой свыше 3 млн кредитов вошли: ВТБ, ГПБ, Совкомбанк, Альфа-банк, МТС-банк, Яндекс банк, ОТП банк, Т-банк, Сбербанк, банк "Русский стандарт".

В топ-10 лидеров с клиентской базой менее 3 млн кредитов попали: банк БЖФ, Свой банк, Металлинвестбанк, банк "Синара", "МБ рус банк", банк "Ак барс", Абсолют банк, банк "Зенит", банк "Инго" и УБРиР.

ВТБ ГПБ Банк России Сбербанк Совкомбанк
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