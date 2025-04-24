Россия и Вьетнам обсудили возможность поставок российского СПГ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Возможность поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнам стала одной из главных тем переговоров заместителя министра энергетики России Романа Маршавина и замминистра промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хоанг Лонга, сообщило российское Минэнерго.

Стороны также обсудили успешное взаимодействие в нефтегазовой сфере, включая работу по согласованию документов, позволяющих расширить сотрудничество.

Переговоры на уровне министерств прошли в преддверии запланированной в мае встречи президента России Владимира Путина и Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама.

"Сделаем все возможное, чтобы выйти на подписание необходимых документов перед встречей лидеров наших государств. Проекты, которые мы сейчас обсуждаем, направлены на долгосрочное взаимодействие, они задают вектор нашего сотрудничества на долгие годы вперед", - заявил Маршавин.

В ходе визита во Вьетнам прошлым летом Владимир Путин отмечал, что Россия может как участвовать в строительстве мощностей по сжижению природного газа во Вьетнаме, который обладает ресурсами, так и поставлять СПГ в страну. Тогда же между ПАО "НОВАТЭК" и корпорацией нефти и газа PetroVietnam был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству во Вьетнаме.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром"), Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".