Москва и Тегеран ожидают значительного роста торговли от новых соглашений

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Москва и Тегеран ожидают значительного роста товарооборота от новых соглашений между странами. Министр энергетики России Сергей Цивилев на заседании межправительственной комиссии (МПК) отметил: "2025 год стал историческим для российско-иранских отношений. 17 января президенты двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Министр нефти Исламской Республики Иран Мохсен Пакнежад напомнил, что идет процесс ратификации договора в парламенте страны.

15 мая вступит в силу соглашение о беспошлинной торговле между Ираном и ЕАЭС.

"Это соглашение создает возможность преодолеть некоторые ограничения на пути торговли между Ираном и Россией. Со вступлением этого соглашения в силу в разы увеличится объем товарооборота", - сказал иранский министр.

Товарооборот России и Ирана в 2024 году вырос на 16,2% - до $4,8 млрд. Однако партнеры считают, что потенциал торговли намного больше.

Министр нефти Ирана как сопредседатель МПК выразил готовность его министерства содействовать развитию сотрудничества по линии всех заинтересованных министерств республики: "Будем стремиться к преодолению всех барьеров в рамках МПК".

Иранский министр в числе приоритетов сотрудничества перечислил сотрудничество в области нефтяной промышленности и сотрудничество в области высоких технологий; поставки и транзит газа, своповые поставки нефтепродуктов, освоение нефтяных месторождений на основании существующих договоров, совместные проекты в области мирного атома, активизация МТК "Север-Юг".

Он также упомянул расширение банковского сотрудничества с созданием надёжной структуры для инвестиций, гармонизацию стандартов двух стран с целью развития торговли, развитие сотрудничества в области сельского хозяйства и поставок сельхозпродукции.