Глава "Роскосмоса" отметил необходимость структурных изменений в отрасли

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что для технологического лидерства РФ в космосе необходимо провести структурные изменения в отрасли.

"Мы должны уверенно идти вперед, обеспечивать технологическое лидерство России в космосе, сохранять ведущие позиции в ракетостроении, спутникостроении, двигателестроении, пилотируемой космонавтике. Без ряда структурных изменений и соответствующей модернизации этих целей будет невозможно достичь", - сказал он на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики.

Ранее в субботу Баканов сообщил о договоренности с НАСА синхронизировать сроки завершения работ на Международной космической станции.