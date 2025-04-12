"Роскосмос" и НАСА договорились синхронизировать сроки завершения работ на МКС

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил о договоренности с НАСА синхронизировать сроки завершения работ на Международной космической станции (МКС).

"На Байконуре был Кеннет Бауэрсокс (заместитель администратора НАСА по реализации космических программ - ИФ) и мы договорились, что мы все сроки синхронизируем. У нас совместные экипажи, у нас совместные перекрестные полеты, и было бы не очень корректно нам разрывать календарный план", - сказал он журналистам в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Самое главное для нас, чтобы у нас пилотируемая программа не прерывалась. Чтобы на замену МКС у нас сразу же появилась Российская орбитальная станция", - сообщил Баканов.

В декабре 2023 года правительство США одобрило продление соглашения по использованию МКС до 2030 года. В апреле того же года Россия проинформировала партнеров о продлении участия в проекте до 2028 года.

2 октября 2023 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что участие России в проекте МКС после 2028 года будет определяться техсостоянием станции. По его словам, в случае решения о прекращении проекта, страны-партнеры договорятся о проведении контролируемого свода МКС с орбиты.

В "Роскосмосе" отмечали, что выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции (РОС). Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2033 году.