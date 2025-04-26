Завершена операция по освобождению Курской области от ВСУ

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена, Верховный главнокомандующий Владимир Путин получил соответствующий доклад, сообщили в субботу в Кремле.

"Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кадры доклада Герасимова президенту РФ показал телеканал "Россия-24". Начальник Генштаба вышел на связь с главой государства из штаба Объединенной группировки войск (сил).

Путин отметил, что ждет информации по новым событиям в Курской области. Он попросил Герасимова доложить о результатах боевой работы "за прошедшие сутки и за весь прошедший период".

Как сообщалось, 25 апреля министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Курск" и заслушал доклады командования по текущей обстановке и действию войск по уничтожению ВСУ в Курской области. По данным Минобороны, ВСУ потеряли за все время боевых действий на курском направлении более 75 870 человек.

Герасимов также сообщил в ходе доклада Путину, что вся Курская область освобождена от ВСУ.

"Завершен разгром вооруженных формирований, вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились", - сказал он.

"За время операции противник понес значительные потери. Для поддержания численности своей группировки на уровне около 60 тыс. человек противник был вынужден постоянно перебрасывать на курское направление резервы и подразделения с других участков", - отметил начальник Генштаба.

Герасимов сообщил, что наиболее активная фаза операции по выдавливанию ВСУ с территории области началась 6 марта этого года - были нанесены удары одновременно на всех направлениях и осуществлен прорыв в тыл украинских сил.