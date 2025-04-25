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Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Курск" и заслушал доклады командования по текущей обстановке и действиям войск по уничтожению ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны России в пятницу.

Генерал-полковник Валерий Солодчук доложил Белоусову о ходе выполнения боевых задач подразделениями в зоне ответственности группировки и характеру действий противника, говорится в сообщении министерства.

"Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск на курском направлении и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды", - заявили в ведомстве.

Ранее в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ходе наступательных действий нанесли удары по двум украинским десантно-штурмовым бригадам и бригаде территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня в Курской области.

По данным ведомства, ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 160 военнослужащих, общие потери армии Украины за время боевых действий здесь превысили 75,8 тыс. человек.

Минобороны РФ Андрей Белоусов Курская область группировка Курск
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