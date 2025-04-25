Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Курск" и заслушал доклады командования по текущей обстановке и действиям войск по уничтожению ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны России в пятницу.

Генерал-полковник Валерий Солодчук доложил Белоусову о ходе выполнения боевых задач подразделениями в зоне ответственности группировки и характеру действий противника, говорится в сообщении министерства.

"Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск на курском направлении и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды", - заявили в ведомстве.



Ранее в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ходе наступательных действий нанесли удары по двум украинским десантно-штурмовым бригадам и бригаде территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня в Курской области.

По данным ведомства, ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 160 военнослужащих, общие потери армии Украины за время боевых действий здесь превысили 75,8 тыс. человек.