Российские военные освободили от ВСУ село Горналь в Курской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Село Горналь Курской области освобождено от украинских формирований, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь", - сказал он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину в субботу.

Ранее сообщалось, что Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.