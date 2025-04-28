115 беспилотников ВСУ нейтрализовано за ночь над четырьмя регионами России

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на понедельник 115 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ, сообщило Минобороны России.

"За период с 20:50 по Москве 27 апреля по 04:35 по Москве 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Согласно нему, 102 дрона нейтрализовано над Брянской областью, девять - над Крымом, два - над Курской областью, по одному над Белгородской областью и Черным морем.