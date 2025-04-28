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После атаки БПЛА погиб мирный житель в Брянской области

Есть пострадавший

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В результате атаки дронов на Брянскую область погиб мирный житель, еще один получил ранения, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в понедельник.

Губернатор добавил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.

Александр Богомаз Брянская область
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