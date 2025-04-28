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Десятки дронов ВСУ сбиты над Брянской областью

Повреждены гражданские объекты

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Несколько десятков украинских беспилотников уничтожено над Брянской областью, повреждены гражданские объекты инфраструктура, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над нашим регионом", - написал губернатор в своем телеграм-канале в ночь на понедельник.

В результате украинской атаки нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре, добавил Богомаз.

Александр Богомаз Брянская область
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