Поиск

Для опорных населенных пунктов в России предусмотрены разные приоритеты

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В России для населенных пунктов из перечня опорных предусмотрены разные приоритеты, сообщает сайт правительства.

"Для разных опорных населенных пунктов предусмотрены разные приоритеты. Так, в малых городах и селах требуется ускоренное развитие социальной инфраструктуры для сокращения оттока населения. Агломерациям и административным центрам нужно помочь с повышением эффективности экономики за счет укрепления агломерационных связей, с наращиванием капиталовложений в научно-технологическое и инновационное развитие, повышением эффективности использования инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также там подчеркивается, что в стратегических населенных пунктах нужно обеспечить качество среды для жизни, достаточное для сохранения и роста численности населения, поддержать проекты по диверсификации экономики, зависимой от узкой специализации градообразующих предприятий. В центрах реализации крупных инвестпроектов требуется опережающее развитие транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, строительство жилья для привлечения кадров.

"В единый перечень опорников включены 2160 населенных пунктов. С учетом прилегающих территорий по охвату населения они покрывают практически всю страну. Среди них все агломерации и административные центры регионов - 212 населенных пунктов. Также включены 183 прочих центра, где реализуются крупные инвестиционные проекты, 217 стратегических населенных пунктов, которые обеспечивают национальную безопасность, а также 1548 поселений, обслуживающих прилегающую территорию. Таким образом, более половины опорников - это малые города, поселки городского типа и села", - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Все опорные населенные пункты войдут в программу развития. По словам Хуснуллина, она охватит 16 направлений, в их числе обеспеченность жильем, расселение аварийных домов, повышение качества коммунальных услуг, улучшение состояния улично-дорожной сети и общественного транспорта, повышение транспортной связанности, строительство социальной инфраструктуры, благоустройство территорий, подключение к газу, обеспечение доступа к интернету, закрытие несанкционированных свалок.

В кабмине напомнили, что для развития опорников предусмотрены инфраструктурные облигации, казначейские инфраструктурные кредиты, которые сменят ИБК и ССК, механизм списания задолженности регионов по бюджетным кредитам.

Согласно указу президента о национальных целях развития страны, к 2030 году качество среды для жизни в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30%, а к 2036 году - на 60%, работа проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Марат Хуснуллин Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думу внесут проект о введении уголовной ответственности для дропперов

В Думу внесут проект о введении уголовной ответственности для дропперов

Суд приговорил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина к девяти годам колонии

Суд приговорил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина к девяти годам колонии
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Акцию "Бессмертный полк" впервые проведут на матчах РПЛ и Кубка России

Лавров назвал необходимостью для украинского урегулирования признание новых регионов РФ и Крыма

Лавров назвал необходимостью для украинского урегулирования признание новых регионов РФ и Крыма

В Кремле подтвердили готовность РФ при необходимости оказать КНДР военную поддержку

"Лента" в I квартале нарастила выручку на 23,2%, чистую прибыль - в 1,7 раза

Сеул осудил отправку северокорейских военных в Россию

Аэропорт "Пулково" возобновил работу после перерыва

Аэропорт "Пулково" возобновил работу после перерыва

Во Владимирской области госпитализированы 16 пострадавших в ДТП с автобусом

Путин поблагодарил военных КНДР, участвовавших в разгроме ВСУ в Курской области

Путин поблагодарил военных КНДР, участвовавших в разгроме ВСУ в Курской области
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6276 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне110 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });