Для опорных населенных пунктов в России предусмотрены разные приоритеты

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В России для населенных пунктов из перечня опорных предусмотрены разные приоритеты, сообщает сайт правительства.

"Для разных опорных населенных пунктов предусмотрены разные приоритеты. Так, в малых городах и селах требуется ускоренное развитие социальной инфраструктуры для сокращения оттока населения. Агломерациям и административным центрам нужно помочь с повышением эффективности экономики за счет укрепления агломерационных связей, с наращиванием капиталовложений в научно-технологическое и инновационное развитие, повышением эффективности использования инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также там подчеркивается, что в стратегических населенных пунктах нужно обеспечить качество среды для жизни, достаточное для сохранения и роста численности населения, поддержать проекты по диверсификации экономики, зависимой от узкой специализации градообразующих предприятий. В центрах реализации крупных инвестпроектов требуется опережающее развитие транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, строительство жилья для привлечения кадров.

"В единый перечень опорников включены 2160 населенных пунктов. С учетом прилегающих территорий по охвату населения они покрывают практически всю страну. Среди них все агломерации и административные центры регионов - 212 населенных пунктов. Также включены 183 прочих центра, где реализуются крупные инвестиционные проекты, 217 стратегических населенных пунктов, которые обеспечивают национальную безопасность, а также 1548 поселений, обслуживающих прилегающую территорию. Таким образом, более половины опорников - это малые города, поселки городского типа и села", - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Все опорные населенные пункты войдут в программу развития. По словам Хуснуллина, она охватит 16 направлений, в их числе обеспеченность жильем, расселение аварийных домов, повышение качества коммунальных услуг, улучшение состояния улично-дорожной сети и общественного транспорта, повышение транспортной связанности, строительство социальной инфраструктуры, благоустройство территорий, подключение к газу, обеспечение доступа к интернету, закрытие несанкционированных свалок.

В кабмине напомнили, что для развития опорников предусмотрены инфраструктурные облигации, казначейские инфраструктурные кредиты, которые сменят ИБК и ССК, механизм списания задолженности регионов по бюджетным кредитам.

Согласно указу президента о национальных целях развития страны, к 2030 году качество среды для жизни в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30%, а к 2036 году - на 60%, работа проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".