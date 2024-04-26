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Минсельхоз сформировал сеть опорных сельских населенных пунктов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз сформировал сеть опорных сельских населенных пунктов и намерен в 2025 году начать реализацию планов по их развитию, сообщил на Совете законодателей министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Минсельхоз совместно с регионами сформировал предварительную опорную сеть сельских населенных пунктов и прилегающих территорий. Сейчас завершается их паспортизация. Результатом станет детальный анализ экономического и инвестиционного потенциала, рабочей силы, демографических тенденций и инфраструктурной обеспеченности каждого населенного пункта, - сказал министр. - Опираясь на полученные данные, мы с субъектами уже готовим долгосрочные планы развития опорных населенных пунктов. Они рассчитаны на шесть лет. Приступить к работе в новом формате предполагаем с 2025 года".

По его словам, комплексное развитие сельских агломераций планируется за счет синхронизации ресурсов различных госпрограмм на реализацию долгосрочных планов.

"Помимо госпрограммы Минсельхоза, по линии других ведомств еще как минимум в 14 госпрограммах заложены механизмы по развитию сельских территорий. Считаем, что для достижения максимального экономического эффекта нужна синхронизация всех процессов. Это возможно, если перенастроить систему работы с отраслевого принципа оказания господдержки на комплексное обустройство территорий. Так мы и планируем действовать", - сказал он

На первом этапе для апробации механизма в пилотном режиме определен 81 опорный населенный пункт. Далее эта работа будет масштабироваться.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз
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