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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Утвержден перечень опорных городов и районов для развития Арктики

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило перечень опорных населенных пунктов в Арктической зоне РФ, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов, сообщается на сайте кабинета министров.

"Правительство продолжает работу по обеспечению ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны России. Подписано распоряжение об утверждении перечня опорных населенных пунктов в Арктике, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

В перечень вошли 16 агломераций, расположенных в девяти регионах, относящихся к Арктической зоне РФ: Кемско-Беломорская (Карелия), Воркута (Коми), Тикси-Найба (Якутия), Норильск-Дудинка, Диксон и Игарка (все - Красноярский край), Архангельская (Архангельская область), Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская (все - Мурманская область), Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ), Певек и Анадырь (Чукотский автономный округ), Новый Уренгой, Салехард-Лабытнанги и Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Например, в составе Мурманской агломерации опорными пунктами стали города Мурманск и Североморск, а также Кольский муниципальный район. В составе Архангельской агломерации – Архангельск, Северодвинск и Новодвинск.

"Часть из этих населенных пунктов, расположенных близ месторождений полезных ископаемых, станут базой для развития минерально-сырьевых центров, обеспечивающих развитие металлургической промышленности. В других городах и районах будут реализовываться приоритетные инвестпроекты, например создание логистических центров", - отмечается в сообщении.

Планируется, что в ближайшее время для агломераций, вошедших в перечень, будут утверждены долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития.

Правительство РФ
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