Минтруд РФ озабочен высоким процентом не завершивших обучение студентов медвузов

Ведомство также волнует недостаточный уровень трудоустройства выпускников таких вузов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минтруд РФ предлагает увеличить приём на медицинские специальности в вузы, а также принять меры для снижения процента отсева обучающихся студентов, чтобы закрыть дополнительную потребность в кадрах до 2030 года в почти 500 тысяч медиков, сообщил министр труда и социального развития Антон Котяков.

Замглавы Минтруда Андрей Пудов на "правчасе" в Госдуме 5 марта сообщил, что с учётом возрастной характеристики занятых в перспективе до 2030 года необходимо дополнительно привлечь в отрасль 496 тыс. медработников со средним специальным и высшим образованием, что составляет 100 тыс. медиков ежегодно.

Выступая в понедельник на заседании Совета законодателей РФ, Котяков заявил, что в РФ устойчиво растёт приём на медицинские специальности, и одновременно здравоохранение является лидером по применению инструментов целевого набора. Так, в 2024 году на медспециальности было заключено более 23 тыс. договоров или 53% от общего объема целевого набора. В общей сложности по всем уровням медобразования в прошлом году приём составил 238 тыс. человек, тогда как шесть лет назад этот показатель составлял 165 тыс.

"Расчётный объем приёма более чем в два раза превышает кадровую потребность отрасли, но при этом необходимо учитывать, что не все студенты сегодня завершают обучение и трудоустраиваются по специальности. В среднем в медицине порядка 17% студентов не заканчивают обучение. Из числа закончивших обучение трудоустраиваются порядка 70%, из которых в отрасль здравоохранения пойдут работать 75% выпускников вузов и 56% выпускников медицинских колледжей", - сказал Котяков.

По его словам, при сохранении текущих показателей приёма, выпуска и трудоустройства по специальности, в полном объеме потребность отрасли в кадрах обеспечить невозможно.

"При текущем проценте отсева и трудоустройства по специальности для предотвращения дефицита кадров потребуется увеличение приема как минимум на 15% студентов ежегодно либо (необходимо - ИФ) принять дополнительные меры для снижения доли ребят, прекративших обучение, а также увеличение уровня трудоустройства именно по специальности", - сказал глава Минтруда.

По мнению министерства, необходимо увеличить контрольные цифры приема на медицинские направления, развить профориентацию для приоритетных отраслей и направлений в школе, а также внедрить адресное сопровождение обучающихся как в системе высшего, так и в системе среднего образования.

Ситуация в регионах

В настоящее время в сфере здравоохранения и соцуслуг как в государственных, так и в частных организациях занято около 4,5 млн человек. Средний возраст работников здравоохранения - 44,5 года, тогда как в других отраслях он составляет чуть более 42 лет, а почти 43% работников здравоохранения старше 55 лет, тогда как в других сферах деятельности доля работников старше 55-ти - около 30%. Котяков отметил, что это является дополнительным риском для кадрового обеспечения с учётом досрочного выхода на пенсию работников медицинской сферы.

Он сказал, что по регионам ситуация с кадровой потребностью в медицинских работниках сильно дифференцирована. Так, доля врачей в возрасте 50 лет и старше варьируется от 18% в республике Ингушетия до 54% в Псковской области. А ещё в шести субъектах РФ доля врачей старше 50 лет превышает 50% - это Еврейская автономная область, Владимирская, Смоленская, Брянская, Костромская и Ивановская области.

"Более сложная ситуация характерна для младшего медицинского персонала. В 26 регионах доля работников старше 50 лет превышает 60% от общего количества", - сказал глава Минтруда.

Наиболее благоприятная ситуация с нагрузкой на врачебный персонал сложилась в Москве, республике Мордовия, Белгородской области, Санкт-Петербурге, где уровень нагрузки на врача меньше чем 1,1 ставки. В то же время в шести субъектах РФ средняя нагрузка на врачей превышает 1,3 ставки, в том числе в Еврейской автономной области, где она составляет 1,7, сообщил министр.