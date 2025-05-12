Государство будет поддерживать кредитование образования только по приоритетным направлениям

От половины бюджетных мест будут распределяться путем прямого госзаказа на подготовку специалистов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Льготное кредитование под 3% на образование с господдержкой будет доступно со следующего учебного года только по приоритетным для экономики России направлениям, включая инженерные специальности, сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Уже со следующего учебного года льготное кредитование под 3% будет доступно исключительно по приоритетным для экономики направлениям, куда входят инженерные специальности", - сказал Чернышенко.

По его словам, теперь не менее половины бюджетных мест будет распределяться путем прямого госзаказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер. Нормативно будут закреплены полномочия по регулированию коммерческого приема в вузы, добавил он.