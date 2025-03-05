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Здравоохранению до 2030 года нужно еще 496 тысяч медработников

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В России дополнительная потребность в медицинских работниках до 2030 года - 496 тысяч человек, сообщил на правительственном часе в Госдуме статс-секретарь - замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

"С учетом возрастной характеристики занятых в перспективе до 2030 года необходимо дополнительно привлечь в отрасль 496 тысяч медработников со средним специальным и высшим образованием. Это порядка 100 тысяч медиков ежегодно", - сказал он.

По его данным, сейчас средний возраст работника системы здравоохранения - 44,5 года.

"Для сравнения, в других отраслях он составляет немногим более 42 лет, - добавил замминистра. - Почти 43% работников здравоохранения старше 50 лет. Тогда как в других сферах деятельности этот показатель составляет лишь 31%".

"С 2020 года мы последовательно наращиваем объем контрольных цифр приема на данные направления. Количество бюджетных мест за 5 лет выросло на 23% по медицинским специальностям и почти на 14% - по педагогическим специальностям", - сообщил на этом же правительственном часе сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Большая часть мест направляется в региональные вузы, добавил он.

Валерий Фальков Госдума Андрей Пудов Минтруда Минобразования
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