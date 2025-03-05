Суд арестовал имущество экс-гендиректора российской "дочки" Google Соловьевой

Юлия Соловьева Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 27 февраля по ходатайству Федеральной налоговой службы (ФНС) арестовал имущество бывшего гендиректора ООО "Гугл" - российской "дочки" Google (входит в Alphabet Inc.) Юлии Соловьевой.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, меры приняты в рамках заявления конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited, а также бывших топ-менеджеров компании Снэддона Дэвида Мунро, Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, Соловьевой и Юлии Рамазановой.

В документе говорится, что суд запретил Росреестру осуществлять регистрационные действия в отношении недвижимости Соловьевой стоимостью 232,8 млн рублей, запретил ей осуществлять сделки с принадлежащими ей транспортными средствами на сумму 13,5 млн рублей. Кроме того, суд арестовал ее денежные средства, за исключением прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2022 года признал это заявление обоснованным и ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Дебиторская задолженность компании составляла тогда 27 млрд 25 млн рублей против 18,7 млрд рублей общих денежных обязательств у должника перед кредиторами, уточнялось в судебном акте.

В определении тогда отмечалось, что у должника на счете в Ситибанке на тот момент находились 636 тыс. рублей, основные средства оценивались в 28,5 млн рублей, нематериальные активы - в 14 млн рублей, товарно-материальные ценности - в 15,2 млн рублей, а также иные активы на общую сумму 3,8 млрд рублей.

При этом задолженность по оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий составляла 271,2 млн рублей, по обязательным платежам - 85,7 млн рублей.

Суд на первом заседании по делу о банкротстве привлек Росфинмониторинг третьим лицом в разбирательстве.

Представитель должника тогда пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляли лишь около 3,5 млрд рублей.

Среди кредиторов - коммерческие организации, налоговый орган и сотрудники компании.

Участники первого собрания кредиторов компании, на которых приходится 97,2% от общей суммы требований к ООО "Гугл", в августе 2023 года решили обратиться в Арбитражный суд Москвы с ходатайством о признании компании банкротом и об открытии конкурсного производства.

Объем денежных обязательств ООО "Гугл" перед кредиторами и уполномоченными органами составляет почти 20,2 млрд рублей, говорилось в материалах собрания кредиторов, состоявшегося 22 августа 2023 года. Участником собрания кредиторов с самым большим размером требований стала ФНС РФ в лице МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №7, она предъявила требования на 19,57 млрд рублей.

18 октября 2023 года суд признал ООО "Гугл" банкротом, ввел в отношении должника конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим Таляровского, который ранее был временным управляющим.

На заседании в октябре 2023 года представитель временного управляющего заявил, что в реестр кредиторов на тот момент были включены требования 861 кредитора, сумма требований - около 53,6 млрд рублей.

ООО "Гугл" зарегистрировано в 2005 году. По итогам 2021 года выручка российской компании составила 134,3 млрд рублей, при этом она получила чистый убыток в 26 млрд рублей (это первый убыток как минимум с 2009 года).

Российские регуляторы с помощью мер административного и судебного реагирования добиваются от Google удаления запрещенного контента из сервисов корпорации, локализации персональных данных пользователей из РФ, снятия ограничений с YouTube-каналов российских СМИ.

В частности, за неоднократные нарушения российского законодательства Google с конца 2021 года дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.