Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования "Сталинград"

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования "Сталинград", сообщает пресс-служба Кремля.

"В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной воне 1941-1945 годов постановляю: Присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград", - говорится в тексте указа.

За несколько часов до подписания указа с просьбой вернуть аэропорту название "Сталинград" от имени ветеранов Волгоградской области к президенту обратился глава региона.

Путин подписал указ непосредственно перед тем, как покинуть Волгоград.