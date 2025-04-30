Что случилось этой ночью: среда, 30 апреля

Аэропорту Волгограда вернули историческое название, Лавров прибыл в Доминикану, США поставят Румынии ЗРК Patriot

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российский лидер Владимир Путин хочет достичь мирного соглашения с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп в интервью ABC News. Он отметил, что конфликт стал возможен при экс-президенте Джо Байдене.

- Президент РФ подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического названия "Сталинград". Ранее с соответствующей просьбой от имени ветеранов Волгоградской области к президенту обратился глава региона Андрей Бочаров.

- Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Доминиканскую республику. В рамках визита он встретится с президентом страны Луисом Абинадером и главой МИД Роберто Альваресом.

- США поставят Румынии зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot на сумму $262 млн, сообщило американское посольство в Бухаресте. Поставка будет финансироваться за счет грантов стран-членов НАТО.

- "Спартак" со счетом 2:1 победил "Динамо" в московском дерби в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.