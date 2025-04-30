Песков сообщил, что премьер Индии Моди не приедет в Москву на 9 мая

Премьер-министр Индии Нарендра Моди Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на парад Победы 9 мая, но его страна будет представлена на мероприятиях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лидер Индии не приедет, Индия будет представлена, но не на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.

По его словам, в Москве ждут лидера Китая Си Цзиньпина: "Будет отдельный визит председателя Си, которому мы придаём большое значение и готовимся".



