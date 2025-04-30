Песков отнес высказывание Зеленского про парад 9 мая в Москве к числу неудачных

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Парад 9 мая в Москве состоится, несмотря на угрозы из Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зеленский делает много разных заявлений, в большей своей части они неудачны. Парад будет. Мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом", - сказал он журналистам, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в России "переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают".