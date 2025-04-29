Индийские военные сообщили о ночных перестрелках на границе с Пакистаном

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Перестрелки между индийскими и пакистанскими военными произошли в ночь на вторник на демаркационной линии между Индией и Пакистаном в Кашмире, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление вооружённых сил страны.

"В ночь на 29 апреля вооружённые силы Пакистана беспричинно открыли огонь из огнестрельного оружия на Линии контроля в районах близ округов Купвара и Барамулла, а также в секторе Акнур. Вооружённые Силы Индии взвешенно и эффективно ответили на данную провокацию", - заявили в индийском военном командовании.

Пакистанская сторона комментариев по данному инциденту не давала.

СМИ отмечают, что перестрелки на де-факто границе между Индией и Пакистаном в Кашмире, таким образом, происходят уже пятую ночь подряд.

Пакистанский портал Dawn, тем временем, сообщает, что вооружённые силы страны во вторник сбили индийский БПЛА над демаркационной линией. "Пакистан сбил индийский БПЛА на Линии контроля. Нарушение воздушного пространства пресечено", - заявили в местных силовых структурах.

В 2021 году между Индией и Пакистаном после нескольких боестолкновений, произошедших между двумя странами на Линии контроля в период с 2020 по 2021 год, было заключено соглашение о прекращении огня. В результате Дели и Исламабад выпустили заявление о согласии строго соблюдать все договоренности по прекращению огня. В настоящее время власти Индии рассматривают вопрос об остановке действия соглашения. В Дели считают, что Исламабад не смог пресечь трансграничный терроризм, несмотря на свои обязательства.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек. Издание The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападавших. Hindustan Times отмечает, что среди них три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан. Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.

После теракта Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, таких как закрытие воздушного пространства и аннулирование виз, что привело к росту напряженности между двумя странами.