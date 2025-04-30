На форуме в Москве принято решение создать международный центр по борьбе с опустыниванием

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Участники форума AGROBRICS+, который проходит в Москве, приняли решение о создании международного центра по борьбе с опустыниванием земель, который будет действовать при поддержке Республики Калмыкия.

"Инициативная группа и ведущие эксперты при поддержке министерства сельского хозяйства Калмыкии приняли решение о создании международного центра по борьбе с опустыниванием земель", - сообщила "Интерфаксу" советник руководителя аппарата главы Калмыкии, генеральный директор ООО "Лотос Холдинг" Римма Манджиева.

"Именно наша республика является эпицентром опустынивания и на наглядном примере может показать опыт применения всех фитомелиоративных, биомелиоративных мероприятий, стать трансфертной площадкой по обмену опытом с другими странами", - отметила она.

По ее словам, членами международного центра, с которыми планируется заключить соглашение, могут стать Саудовская Аравия, Индонезия, Вьетнам. "Они были у нас на площадке на форуме AGROBRICS+. Индия, ЮАР, другие страны Африки тоже подтвердили намерение присоединиться. Кроме того, можно назвать Катар, Оман, Монголию, Китай, Киргизию, Узбекистан, Казахстан", - сообщила она.

Как заявила Манджиева, на форуме была затронута глобальная тема - деградация и опустынивание земель, которая на сегодня является проблемой для многих государств. "Ставится под угрозу обеспечение продовольственной безопасности. На саммите БРИКС год назад министры сельского хозяйства подтвердили тот факт, что деградация земель и опустынивание - это экологическая катастрофа и глобальный вызов продовольственной безопасности этих стран. И необходимо объединение, консолидация в рамках решения этой задачи", - подчеркнула она.

Предполагается, что центр объединит весь опыт, создаст единую систему методологии и научную базу борьбы с опустыниванием.

"В России применяются технологии и био-, и фитомелиорации, химическая и агромелиорация. Все виды мелиорации, которые есть на сегодня, все технологии применительно к климатическим природным условиям каждой страны мы готовы предложить заинтересованным странам-участницам, - сказала Манджиева. - Будет создана рабочая группа, подписаны соглашения со всеми вузами, где мы консолидируем все патенты. Все патенты будут оцифрованы, все авторские права будут защищены".

Россия, в свою очередь, будет использовать опыт стран, которые намерены сотрудничать с центром.

Как сказано в презентации Всероссийского НИИ гидротехники и мелиорации имени Костякова, в настоящее время около трети мировой суши, на которой проживает 3,2 млрд человек, подвержено значительной деградации. Калмыкия - самый засушливый регион России.

Минсельхоз России в ближайшее время вместе с НИИ и профильными вузами планирует разработать план по предотвращению опустынивания земель. По данным ФНЦ Агроэкологии РАН, на которые ссылалось ведомство, в России около 84 млн га подвержены процессу опустынивания.