Минсельхоз планирует разработать план по предотвращению опустынивания земель

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ в ближайшее время вместе с НИИ и профильными вузами планирует разработать план по предотвращению опустынивания земель. Об этом сообщает ведомство по итогам совещания, которое провела министр сельского хозяйства Оксана Лут.

На нем были осуждены вопросы развития мелиоративного комплекса России, вовлечения в оборот земель сельхозназначения и повышения их плодородия.

Сославшись на данные ФНЦ Агроэкологии РАН, Минсельхоз сообщил, что в РФ около 84 млн га подвержены процессу опустынивания. Для решения проблемы необходимо совместно с научными учреждениями систематизировать деятельность по борьбе с деградацией почв.

Минсельхоз напомнил, что в 2021 году в РФ действует госпрограмма, направленная на развитие мелиоративного комплекса и ввод земель в оборот. На ее реализацию до 2030 года предусмотрено 232 млрд рублей из федерального бюджета. К этому сроку необходимо ввести 13 млн га земель, а также повысить качественные характеристики более 7 млн га угодий.

Общая площадь мелиорированных угодий в РФ составляет 9,4 млн га, из них в сельхозпроизводстве используется почти 7 млн га, и только 1,2 млн га фактически орошаются, сообщила Лут.