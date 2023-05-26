РФ намерена разработать национальную программу по борьбе с опустыниванием земель

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - РФ до конца 2024 года создаст национальную программу по борьбе с опустыниванием земель.

"В России сформирован уникальный опыт агроэкологических мероприятий. До конца 2024 года будет создана национальная программа действий по борьбе с опустыниванием для 14 регионов нашей страны", - сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на Невском экологическом конгресс в Санкт-Петербурге в пятницу.

По ее словам, общая площадь подверженных опустыниванию земель в мире составляет более 3 млрд га. Это 40% продуктивной площади земного шара. "Данная экологическая проблема характерна практически для всех стран мира", - сказала она.

Как сообщалось в пояснительной записке к законопроекту о фитомелиорации земель (принят Госдумой в первом чтении в феврале этого года), в РФ процессами опустынивания и деградации охвачена территория площадью более 100 млн га, в том числе в Калмыкии - 4,4 млн га, Дагестане - 2,4 млн га, Чечне - 1,5 млн га, Ставропольском крае - 2,1 млн га, Астраханской области - 1,3 млн га, Волгоградской области - 1,4 млн га, Ростовской области - 800 тыс. га, Саратовской области - 2,2 млн га, Алтайском крае (Кулундинская степь) - 6,1 млн га, Тыве (равнинные территории) - 2,6 млн га. "Всего 35 субъектов РФ. На этих территориях проживает около половины населения страны и производится более 70% сельскохозяйственной продукции РФ", - отмечали авторы законопроекта.

Согласно действующему ФЗ "О мелиорации", есть пять типов мелиорации земель, в зависимости от характера проводимых мероприятий: гидромелиорация (улучшение заболоченных или наоборот - засушливых земель); агролесомелиорация (использование защитных свойств лесов); культуртехническая мелиорация (расчистка земель, раскорчевка); химическая мелиорация (например, известкование, фосфорирование почв). Планирование мелиорации земель проводится Минсельхозом.

Принятый в первом чтении законопроект вводит новый тип мелиорации - фитомелиорацию. Это улучшение качества почвы через выращивание на ней определенной растительности (мелиоративно-кормовых насаждений).