Шойгу заявил, что РФ доводит до США необходимость снижения стратегических рисков

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Милитаризация Европы, агрессивность НАТО и ЕС препятствуют российско-американской работе по снижению стратегических рисков, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня продолжаем последовательно доводить до американцев необходимость проведения совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков, что призвано позитивно отразиться на состоянии международной безопасности. Вместе с тем достижению позитивных результатов на данном направлении препятствует милитаризация Европы и агрессивная риторика со стороны НАТО и Евросоюза", - сказал Шойгу в видеовыступлении, которое было представлено в среду в столице Бразилии на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Шойгу также обратил внимание, что "обстоятельства, в частности, нелегитимные решения так называемого международного уголовного суда (МУС), не позволили мне прибыть в Бразилиа лично".

Кроме того, он отметил деструктивные попытки ряда стран вмешаться в деятельность Интерпола и политизировать борьбу с терроризмом.

"Помимо политизации международного антитеррористического сотрудничества отмечаем деструктивные попытки вмешаться в деятельность Интерпола. Исходим из того, что Интерпол остается профессиональной структурой, созданной исключительно в целях противодействия преступности", - сказал секретарь СБ РФ.