ФСБ опубликовала видео задержания подростка, угрожавшего терактом в парке "Царицыно"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ показала задержание несовершеннолетнего, угрожавшего терактом в столичном парке "Царицыно".

На видео демонстрируется, как подростка задерживают и сажают в автомобиль спецслужбы. Также показан осмотр его дома, во время которого была обнаружена тактическая одежда, ножи, экстремистская символика.

"На своей странице в Tik Tok я размещал различные постеры с пропагандой фашизма, нацизма. Также (призывал) к насилию по отношению к мигрантам, лицам другой этнической национальности", - сказал задержанный подросток на видео.

Ранее в воскресенье ФСБ сообщила о задержании после получения информации от США несовершеннолетнего, который угрожал терактом в столичном парке "Царицыно".

"В результате проведенных мероприятий задержан несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, разместивший в сервисе короткометражных видеороликов "TikTok" свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом, схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в музее-заповеднике "Царицыно", с подписью: "I found a place" (перевод с англ. "Я нашел место")", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Накануне ФСБ сообщила о получении по партнерским каналам от американской стороны получена информации о подготовке теракта в Москве.