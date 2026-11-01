Поиск

ФСБ опубликовала видео задержания подростка, угрожавшего терактом в парке "Царицыно"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ показала задержание несовершеннолетнего, угрожавшего терактом в столичном парке "Царицыно".

На видео демонстрируется, как подростка задерживают и сажают в автомобиль спецслужбы. Также показан осмотр его дома, во время которого была обнаружена тактическая одежда, ножи, экстремистская символика.

"На своей странице в Tik Tok я размещал различные постеры с пропагандой фашизма, нацизма. Также (призывал) к насилию по отношению к мигрантам, лицам другой этнической национальности", - сказал задержанный подросток на видео.

Ранее в воскресенье ФСБ сообщила о задержании после получения информации от США несовершеннолетнего, который угрожал терактом в столичном парке "Царицыно".

В РоссииНесовершеннолетний россиянин задержан за угрозу теракта в парке "Царицыно"Читать подробнее

"В результате проведенных мероприятий задержан несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, разместивший в сервисе короткометражных видеороликов "TikTok" свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом, схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в музее-заповеднике "Царицыно", с подписью: "I found a place" (перевод с англ. "Я нашел место")", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Накануне ФСБ сообщила о получении по партнерским каналам от американской стороны получена информации о подготовке теракта в Москве.

ФСБ США Царицыно
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ опубликовала видео задержания подростка, угрожавшего терактом в парке "Царицыно"

Несовершеннолетний россиянин задержан за угрозу теракта в парке "Царицыно"

Ограничения ввели на АЗС в Нижегородской области после атаки БПЛА

 Ограничения ввели на АЗС в Нижегородской области после атаки БПЛА

В Кремле положительно оценивают гумоперацию в Алешках и координацию омбудсменов РФ и Украины

 В Кремле положительно оценивают гумоперацию в Алешках и координацию омбудсменов РФ и Украины

Песков отметил, что европейцы должны участвовать в переговорах по Украине, но с другим подходом

Ушаков сказал, что Путин ответит, если ему позвонит Зеленский

Меры по обеспечению АЗС топливом принимают в Нижегородской области

 Меры по обеспечению АЗС топливом принимают в Нижегородской области

Прокачка газа по европейской нитке "Турецкого потока" в октябре снизилась на 4%

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6,5 км

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6,5 км

В РПЦ будут молиться за всех беженцев из Алешек, в том числе за тех, кто отправился на Украину
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4029 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12713 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов