Президент сказал, что решение о переименовании Волгограда должны принимать жители города

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о переименовании Волгограда в Сталинград должны принимать жители города.

"Надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей сегодняшнего Волгограда. Я подумаю", - сказал Путин в ходе встречи с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".

"Логика в этом совершенно точно есть. Если деидеологизировать название, насколько это возможно, то, конечно, это (название) связано с Победой", - отметил он.