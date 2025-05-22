Володин прокомментировал требование КПРФ переименовать Волгоград

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Требующим возвращения названия Сталинград Волгограду представителям КПРФ сначала нужно признать, что свое название город утратил именно во времена СССР в период попыток уничтожить память о Сталине в истории страны, заявил на заседании Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин.

"Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите - верните! А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь", - сказал он.

По его словам, при этом, "что касается советского периода, посмотрите: во всех регионах, во всех районах стоят памятники Владимиру Ильичу Ленину", потому что их отнесли к памятникам федерального значения и снос таких памятников недопустим.

Так Володин отреагировал на реплики депутатов от КПРФ в зале о том, что объекты историко-культурного наследия советского периода не защищены. Дискуссия возникла при рассмотрении закона об упрощении порядка содержания памятников культуры.

"На самом деле это не так. Что касается объектов историко-культурного наследия царской России, они не были защищены", - отметил он.

По его словам, существующее сейчас "бережное отношение именно к советскому периоду, к вождям страны пролетариата, оно, в отличие от тех, кто работал во главе государства, Советского Союза, к своим же коллегам, иное".

"Где памятники Сталину? Кто их снес? Сейчас вы начинаете говорить о роли Сталина, хотя эту роль сами уничтожили, не оставив камня на камне от его наследия на 20-м съезде", - сказал Володин.

Он обратил внимание, что "вот сохранность храмов, учитывая, что их сразу после революции приспособили под хранилище удобрений и разные машдворы, конечно, требует поддержки, но там сложно что-то сохранить, потому что разрушили до основания".

"Мы не посягаем никогда на наследие, мы бережно относимся. Это политика партии, это позиция президента. И это дает нам основание в этом зале, в том числе, вести конструктивный диалог", - добавил председатель Госдумы.