Более четверти россиян видят основания для повышения достатка в ближайший год

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Основания рассчитывать на улучшение материального положения в ближайший год видят 27% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Наиболее оптимистичными в этом плане оказались граждане РФ 18-30 лет (51%), показывают результаты исследования.

Согласно опросу, более трети россиян (38%) уверены в сохранении уровня достатка на нынешнем уровне, среди респондентов старше 60 лет эта доля составляет 41%.

В свою очередь, каждый девятый опрошенный (11%) полагает, что его материальное положение в ближайший год ухудшится, среди респондентов 46-60 лет так считает каждый седьмой (14%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, оставшиеся 24% россиян затрудняются оценить перспективы своего благосостояния.

Опрос проводился 18-20 апреля 2025 года среди 1 тыс. 500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.