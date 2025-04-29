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Скорую замену людей на роботов во многих сферах допускают 43% россиян

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Замену в ближайшем будущем людей на робототехнику во многих сферах деятельности в настоящее время считают реальным 43% россиян, тогда как в 2019 году удельный вес сограждан с таким мнением составлял 47%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на сайте социологического центра.

В свою очередь, половина россиян (52%) не считают такую перспективу реальной, оставшиеся 5% респондентов не знают, что сказать по данному поводу, отмечают социологи.

DigitalБольшинство россиян уверены, что роботы не заменят их в работеЧитать подробнее

По данным ВЦИОМ, отрасли, где, по мнению участников опроса, следует развивать робототехнику, - это опасные промышленные производства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, сельское хозяйство, освоение космоса, медицина.

Отвечая на вопрос о возможных отрицательных последствиях массовой роботизации, допускающий любое число ответов, 41% опрошенных, в первую очередь, назвал деградацию людей, 38% респондентов - кибератаки и взломы, 35% - остановку всех важных технологических процессов в случае сбоев, каждый третий (33%) - угрозу для человека в случае выхода роботов из-под контроля, около трети (31%) - риски нарушения приватности, почти каждый четвертый (24%) - принятие роботами непредсказуемых решений, каждый пятый (21%) - психологические стрессы из-за взаимодействия с роботами.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 11 апреля среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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