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Число машин в очередях к Крымскому мосту превысило 3 тысячи

Число машин в очередях к Крымскому мосту превысило 3 тысячи
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в четверг ожидают 3085 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"10:00 (мск - ИФ). В очереди со стороны Тамани находится 2635 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в четыре часа, со стороны Керчи - в два часа.

Очереди автомобилей перед Крымским мостом растут с утра четверга: к 8:00 в очереди находилось более 800 автомобилей, к 9:00 - более двух тысяч.

Крымский мост Крым
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