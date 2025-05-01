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РСТ попросил власти увеличить пропускную способность КПП на въезде на Крымский мост

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ) просит власти Республики Крым и Краснодарского края рассмотреть возможность увеличения пропускной способности контрольных пунктов перед Крымским мостом, сообщает пресс-служба объединения.

"РСТ просит власти Республики Крым и Краснодарского края провести оперативную оценку сложившейся ситуации, рассмотреть возможность увеличения пропускной способности контрольных пунктов и принять меры для оптимизации транспортных потоков в период майских праздников", - говорится в сообщении.

Кроме того, РСТ из-за очереди на подъезде к Крымскому мосту рекомендует туристам рассмотреть альтернативные варианты въезда на полуостров.

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"Утром 1 мая перед Крымским мостом образовалась многокилометровая пробка, в которой скопилось порядка 2,6 тыс. автомобилей. По предварительным оценкам, ожидаемое время проезда для туристов, направляющихся на полуостров, составляет несколько часов. В связи с текущей ситуацией Российский союз туриндустрии рекомендует туристам рассмотреть альтернативные варианты въезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты", - сообщила пресс-служба.

РСТ отмечает, что в майский период фиксируется значительный рост туристического потока в курортные регионы страны, в том числе в Крым.

"В текущем году нагрузка на транспортную инфраструктуру существенно возросла вследствие перераспределения туристических потоков из Краснодарского края, где часть пляжных территорий была временно закрыта по решению Роспотребнадзора, а также из-за ограничения авиасообщения с южными регионами. Согласно данным участников туристического рынка, спрос на отдых в Крыму увеличился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инфраструктура полуострова готова принять весь поток туристов", - говорится в сообщении.

По данным Минтранса РФ, 1 мая на досмотровом пункте Крымского моста со стороны Краснодарского края зафиксировано рекордное число желающих проехать на полуостров. К 11:00 на досмотр проехало более 3 тыс. автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Крым Краснодарский край Крымский мост РСТ
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