Более двух тысяч машин скопилось в очередях к Крымскому мосту

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в четверг утром по состоянию на 9:00 ожидают 2262 автомобиля, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 2132 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 130 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в четыре часа.