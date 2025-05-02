Поиск

Российская армия уничтожила за неделю свыше 1,3 тыс. дронов ВСУ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Более 1,3 тыс. украинских беспилотников уничтожено российскими военными за неделю, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 36 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1 306 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в его сообщении.

"Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден", - сказали в Минобороны.

По его данным, в течение недели сбит украинский истребитель Су-27.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ HIMARS Черное море Су-27
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские военные уничтожили в Черном море 10 морских дронов ВСУ

Авиация МЧС тушит в Забайкалье природный пожар на площади 1,9 тыс. га

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о создании полосы безопасности в Сумской области Украины

МВД установило предполагаемого виновника крупного лесного пожара в Забайкалье

МВД установило предполагаемого виновника крупного лесного пожара в Забайкалье

Linde хочет переложить вину за пожары на Амурском ГПЗ на качество работы российских строителей

Linde хочет переложить вину за пожары на Амурском ГПЗ на качество работы российских строителей

В Госдуму внесен проект закона о лишении дропперов свободы на срок до 6 лет

Вода в реке в тюменском городе Ишим за сутки поднялась еще на 26 см

В Дагестане задержана женщина, готовившая теракт у здания правоохранительных органов

Российские военные сбили за ночь 121 беспилотник ВСУ

Флот и силы ПВО отражают атаку на Севастополь, сбито более 10 БПЛА

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6298 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов203 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });