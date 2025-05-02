Российская армия уничтожила за неделю свыше 1,3 тыс. дронов ВСУ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Более 1,3 тыс. украинских беспилотников уничтожено российскими военными за неделю, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 36 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1 306 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в его сообщении.

"Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден", - сказали в Минобороны.

По его данным, в течение недели сбит украинский истребитель Су-27.