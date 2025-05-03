Выросло число тюменских территорий, где из-за паводка введен режим ЧС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Число территорий, на которых введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, выросло в Тюменской области до девяти, сообщает информационный центр правительства региона.

"Решение принято главой региона Александром Моором во время посещения районов, находящихся в зоне паводка", - говорится в сообщении.

Так, режим ЧС введен в деревне Земляная Абатского района и в восьми населенных пунктах Казанского района (деревни Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово, Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка, села Пешнево и Афонькино).

Как сообщалось, по данным на вечер пятницы, режим ЧС действовал в пяти населенных пунктах. Таким образом, их число увеличилось на четыре.

При возникновении угрозы подтопления, как отмечается в сообщении, ввести режим ЧС регионального уровня также могут в населенных пунктах Викуловского, Ишимского районов и городе Ишиме.

Кроме того, в Тюменской области из-паводка временно перекрыты 19 региональных дорог. Большая часть из них имеет низководные мосты, которые ежегодно подтапливаются.

Как сообщалось, в субботу уровень воды в реке Ишим в черте одноименного города Тюменской области повысился за сутки на 38 см и достиг 872 см, что превышает уровень отметки "опасное явление".

Ожидается, что вода будет прибывать в Ишиме и Ишимском районе еще несколько дней.

Вместе с тем, как сообщал губернатор Моор, судя по ситуации выше по течению, паводок идет на спад. Так, в селе Ильинка Казанского района река убывает - минус 4 см за сутки.