Уровень реки Ишим в одноименном тюменском городе превысил опасный уровень

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в черте одноименного города Ишим Тюменской области повысился за сутки на 38 см и достиг 872 см, что превышает уровень отметки "опасное явление", написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.

"Уровень отметки "опасное явление" превышен в городе Ишиме на 22 см. За последние сутки река здесь прибавила сразу 38 см", - сообщил он.

Однако, по словам губернатора, ситуация контролируемая, все службы наготове, дамбы и насыпи в городе могут выдержать и куда более высокий уровень.

Губернатор напомнил, что во время прошлогоднего паводка сооружения выстояли при рекордном уровне воды в 1064 см.

Ожидается, что вода будет прибывать в Ишиме и Ишимском районе еще несколько дней.

Вместе с тем, добавил Моор, судя по ситуации выше по течению, паводок идет на спад. В селе Ильинка Казанского района река убывает - минус 4 см за сутки, в селе Казанском - всего плюс 1 см.

Так, по данным регионального геопортала на утро субботы, уровень воды в районе Ильинки составляет 823 см.

Как сообщалось, критический уровень по паводку в 800 см превышен в реке Ишим в селе Ильинка Казанского района Тюменской области с 28 апреля. В районе перекрыли движение по двум дорогам и одному мосту.

Весной 2024 года подъем рек Ишим и Тобол стал рекордным за всю историю наблюдений. Из-за паводка в Тюменской области вводился режим ЧС. Было эвакуировано почти 7 тыс. человек.