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Уровень реки Ишим у одноименного тюменского города вырос на 50 см

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в черте одноименного города Тюменской области повысился за сутки на 50 см, сообщается на геопортале региона.

В РоссииУровень реки Ишим в одноименном тюменском городе превысил опасную отметкуУровень реки Ишим в одноименном тюменском городе превысил опасную отметкуЧитать подробнее

По данным на утро 4 мая, вода в реке поднялась до отметки 922 см.

Накануне уровень воды в Ишиме увеличился за сутки на 38 см и достиг 872 см, что превышает отметку "опасное явление" (850 см).

Губернатор региона Александр Моор сообщал, что ситуация контролируемая, все службы наготове, дамбы и насыпи в городе могут выдержать и куда более высокий уровень. Он также напоминал, что во время прошлогоднего паводка сооружения выстояли при рекордном уровне воды в 1064 см.

Ожидается, что вода в черте Ишима и Ишимского района будет прибывать еще несколько дней.

Весной 2024 года подъем рек Ишим и Тобол в Тюменской области стал рекордным за всю историю наблюдений. Из-за паводка в регионе вводился режим ЧС. Были эвакуированы почти 7 тыс. человек.

Александр Моор Ишим Тобол Тюменская область
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