Над регионами России за ночь сбили 170 беспилотников ВСУ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В течение ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

96 дронов сбиты над Крымом, 47 – над территорией Краснодарского края, девять – над Ростовской областью, по восемь – над Брянской и Курской областями, два – над Белгородской областью.

Над акваторией Черного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три управляемые ракеты "Нептун-МД".

Кроме того, в акватории уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.